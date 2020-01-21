احتراق أنبوب نفط في الشطرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في أنبوب نفط على طريق الحي الصناعي في قضاء الشطرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تعزيز الموقع بفرق إطفاء إضافية والإيعاز إلى شركة نفط ذي قار لإرسال فرق إطفاء الشركة".