احتراق أنبوب نفط في الشطرة

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أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، احتراق أنبوب نفط في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في أنبوب نفط على طريق الحي الصناعي في قضاء الشطرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تعزيز الموقع بفرق إطفاء إضافية والإيعاز إلى شركة نفط ذي قار لإرسال فرق إطفاء الشركة".
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