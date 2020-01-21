تنشر وكالة الخليج 365، صورا جديدة من تقاطع الكيلاني قرب سريع محمد القاسم وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه تناول المتظاهرين طعام (الرز والعدس) كوجبة غداء لهم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'الرز والعدس' في تقاطع الكيلاني 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.