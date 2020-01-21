مقتل متظاهر بقنبلة دخانية في بغداد

أفاد مصدر عراقي، الثلاثاء، بمقتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد بقنبلة دخانية خلال صدامات مع القوات الأمن، قرب ساحة الطيران.



وذكر المصدر أن اشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على طريق محمد القاسم، بين القوات الأمنية والمحتجين في ساحة الطيران، ما أدى لمقتل المتظاهر نتيجة إصابته المباشرة بقنبلة دخانية.

وفي وقت سابق قتل متظاهر وأصيب 4 آخرون جراء إطلاق القوات العراقية الرصاص الحي على محتجين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء جنوب بغداد.

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وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء: إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص على محتجين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، ما تسبب في مقتل متظاهر وإصابة نحو 4 آخرين بجروح.

وأوضح الشهود أن مناطق متفرقة من المدينة تشهد مظاهرات كبيرة، رغم قطع الطرق والجسور والشوارع الداخلية والخارجية التي تربط كربلاء بعدد من المحافظات المجاورة، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية.

وكشف الدكتور علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الثلاثاء، عن سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى، بينهم 16 من قوات الأمن، خلال اليومين السابقين، نتيجة الاضطرابات الأمنية أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال البياتي لوكالة الأنباء الألمانية إن الاضطرابات الأمنية أسفرت أيضا عن عشرات المعتقلين.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي للمطالبة بإجراءات إصلاحية للعملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة في البلاد وإنهاء تدخلات طهران.