العراق يغلق نحو 900 موقع إلكتروني تابعة لـ"داعش"

أعلنت الداخلية العراقية، الثلاثاء، إغلاق نحو 900 موقع إلكتروني تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تروج الشائعات، داعية إلى تلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العقيد زياد محارب القيسي أن قسم محاربة الشائعات وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات تمكن من إغلاق نحو 850 إلى 900 موقع إلكتروني تابعة لداعش بعد رصدها وتشخيصها.

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وأوضح أن قانون العقوبات العراقي يعاقب كل من يروج عمداً لشائعة كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، أو خبر كاذب في زمن الحرب، التي من شأنها أن تلحق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات العسكرية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع أو إضعاف الروح المعنوية في الأمة، دون تحديد ماهية العقوبة.

من جهته، قال سعد معن، مدير العلاقات والإعلام بالوزارة: إن أغلب الشائعات ليست عفوية، هناك جيوش ومنظمات مغرضة تعمل بصورة خفية من أجل استغلال وضعية معينة باتجاهات أخرى.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر في الحصول على المعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية، لافتاً إلى أن هناك قنوات إعلامية رسمية يمكن الاعتماد عليها، فضلاً عن موقع وزارة الداخلية الذي يعد الجهة الرسمية في نقل الأخبار والتصريحات التي تتعلق بالأمن.

ومني تنظيم داعش بخسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة في سوريا والعراق إلا أن مراقبين رفضوا التقليل من خطورته وضرورة مواجهة خلاياه النائمة التي تقوم بين الحين والآخر بعمليات إرهابية لإثبات وجوده.