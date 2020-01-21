وزير الإنتاج الحربي المصري: نتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار إن مصر تلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في صيانة الأمن العربي. وأوضح العصار في مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "مصر تلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في صيانة الأمن العربي، ولا نهدف إلى الدخول في صراعات أو أعمال عدائية ضد أحد، ولكن السلام لابد له دائماً من قوة تحميه". وأضاف "الأمن المصري والكويتي واحد لا يتجزأ، والفترة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في الصناعات الدفاعية بين البلدين". وشدد على أن "وزارة الانتاج الحربي تضع كل إمكانياتها في الصناعات الدفاعية المصرية لصالح إخواننا العرب، خاصة دولة الكويت الشقيقة، دون حدود أو سقف للتعاون". وعن التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، قال: "من وجهة نظري، هذه التحديات لن تحل خلال الفترة القريبة ولكنها ستتصاعد وتزداد معها حالة عدم الاستقرار وسيؤثر ذلك على مصالحنا وأشقائنا العرب، ولابد أن نتكاتف جميعاً لمواجهتها". وشدد على أن أمن ليبيا يؤثر بشكل مباشر وقاطع على مصر "ونتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا القومي". وعن ملف سد النهضة قال العصار، إن "الرئيس السيسي يولي بنفسه لملف السد أولوية قصوى والأمور تسير بشكل جيد وستحل بإذن الله بما يحفظ حقوق مصر التاريخية في نهر النيل".

