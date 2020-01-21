قسد تقصف مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في حلب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر اليوم الثلاثاء، قصف قوات سوريا الديمقراطية محيط بلدة مارع بريف حلب الشمالي بقذائف مدفعية، لكن لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ومن جهة أخرى أشار المرصد إلى أن قسد، قصفت بالصواريخ مناطق في مدينتي عفرين وإعزاز الخاضعتين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة 7.





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