وفاة إماراتي بعد زيارة قبر والدته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

وكالات

توفي شاب إماراتي بعد زيارته قبر والدته، التي لم يمض على وفاتها 3 أشهر.



ووفقا لصحيفة ”البيان“ المحلية، فإن شابا يدعى فيصل عبدالله الحيسوم الشحي من رأس الخيمة ويعمل موظفا في ”أدنوك“، اعتاد زيارة قبر والدته أسبوعيا منذ وفاتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأثناء خروجه من مقبرة الرمس بعد زيارة قبرها، يوم الجمعة الماضي، تعرض لحادث سير تسبب بإصابته في رأسه إصابة بليغة، وتم نقله للمستشفى، حيث ظل في العناية المركزة 4 أيام قبل أن يفارق الحياة، اليوم الثلاثاء.

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ونعى ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“، الحيسوم، داعين له بالمغفرة والرحمة.

ونعاه المغرد ”المنصوري“ ”اللهم ارحم أخي ورفيق دربي فيصل الحيسوم الشحي اللهم اغفر له وتجاوز عنه وأحسن إليه وارزقه الجنة“.

ودعت ”عنود الشحي“ ”اللهم أبدل فيصل الحيسوم داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، يارب ثبته عند السؤال واجعل الجنة مستقره ومثواه“.