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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقوق الإنسان العراقية: 4 قتلى وعشرات الجرحى بالمظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
كشف الدكتور علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى، بينهم 16 من قوات الأمن، خلال اليومين السابقين، نتيجة الاضطرابات الأمنية أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال البياتي، في وسائل إعلام محلية، إن الاضطرابات الأمنية أسفرت أيضا عن عشرات المعتقلين.
ودخلت المظاهرات الاحتجاحية في العراق شهرها الرابع على التوالي للمطالبة بإجراءات اصلاحية للعملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة تمهد للإنتخابات المبكرة في البلاد.
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