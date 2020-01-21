عاجل | وفاة الأمير بندر آل سعود .. «ابن عم الملك سلمان»

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم، الثلاثاء، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، وسوف يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.

وجاء في البيان ما يلي :

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"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

"تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، هو ابن عم الملك سلمان وصهره إذ إنه كان متزوجا من شقيقة الملك البندري بنت عبد العزيز آل سعود حتى وفاتها عام 2008.