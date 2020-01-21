افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "مع هدوء العاصفة وتوقف تساقط ​الثلوج​ في منطقة حاصبيا باشرت الآليات التابعة ال​بلدية شبعا​ والوزارة الأشغال العامة على فتح الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج". وأشار نائب رئيس بلدية شبعا محمد هاشم الى ان ورش البلدية تعمل على مدار الساعة وأن الطرقات في شبعا والمحيط باتت جميعها سالكة بما فيها طريق شبعا عين عطا.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: آليات وزارة الاشغال وبلدية شبعا باشرت فتح الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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