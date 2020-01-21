لجنة الصحة: إقتراح القانون استصدار شهادات ايداع من مؤسسة الإسكان

إنعقدت ​لجنة الصحة​ برئاسة النائب ​عاصم عراجي​، وأقرت إقتراح القانون يرمي الى استصدار شهادات ايداع من ​المؤسسة العامة للإسكان​، لمبالغ الكفالات الخاصة لتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل والأجانب، وهو يسمح، وفق ما أعلن رئيس اللجنة، بأن يتم وضع شهادة في المؤسسة العامة للإسكان بدل ​مصرف لبنان​ وذلك لتأمين مبالغ للقروض السكنية.

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