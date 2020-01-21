لجنة البيئة:إعلان إنشاء محميات طبيعية بالعباسية والنميرية وجبل الريحان

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن انعقاد لجنة ​البيئة​، برئاسة النائب ​مروان حمادة​، وأقرت إنشاء 3 محميات طبيعية جديدة، وأحيلت مجدداً إلى ​اللجان المشتركة​. وأقرت اللجنة إنشاء محمية ​العباسية​ ​قضاء صور​، وهي امتداد لساحل صور ومهمة جدا بالنسبة لشاطئ ​لبنان​ وبحر لبنان ولأسماك لبنان و للسلحفاة. كما أعلن رئيس اللجنة، عن قرار إنشاء محمية طبيعية في ​النميرية​ قرب ​النبطية​ والمحمية الثالثة ستكون في ​جبل الريحان​. إضغط للمزيد

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