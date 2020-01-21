المجلس الوطني للاعلام: النقيب خلف قدوة لممثلي القطاعات والنقابات

ثمّن ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع، في بيان "المواقف المميزة لنقيب المحامين ​ملحم خلف​ سواء في علاقته الجيدة ب​الحراك الشعبي​ السلمي أو في دعوته لتصويب الأداء السياسي والإقتصادي والمالي للسلطة السياسية أو في تفعيله لحضور المحامين الفاعل حيث يجب وخصوصا في مجال تصحيح المسار القضائي ومواجهة ​الفساد​"، معتبرا أن "ما يلفت النظر أن النقيب خلف أدان واعترض تصويب الرصاص المطاطي على عيون ​المتظاهرين​، وعلى يد مصور ​قناة الجديد​ محمد السمرا في يده ومراسل ​قناة الجزيرة​ ايهاب العقدي في قدمه. كما اعترض على سلوك ​القضاء اللبناني​ في الإساءة إلى محام تجاوز الثمانين من عمره".

وشدد المجلس على أن "النقيب خلف يقدم مثالا ويشكل قدوة لممثلي القطاعات والتقابات المختلفة وأيضا للعاملين في الشأن العام وللمستقلين عموما"، داعيا "كافة الشرفاء إلى التضامن معه وإلى إكبار موقفه وشجاعته".