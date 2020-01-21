فادي جريصاتي اعلن عن اطلاق حملة اعلامية وتنفيذية لفرز النفايات من المصدر

اعلن وزير البيئة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​فادي جريصاتي​ عن اطلاق حملة اعلامية وتنفيذية لفرز ​النفايات​ من المصدر، واعتبر اننا بحاجة إلى ثورة على أنفسنا لتغيير عاداتنا في التعامل مع النفايات. ولفت الى ان الشركات ​الاعلان​ قدمت ​الاعلانات​ بالمجان على الطرقات ولم تقبل بذكر اسمائها. ولفت الى انه بدء نشر المستوعبات الخاصة على الطرقات. وذكر ان هناك الكثير من الحاويات توزعت وتم احراقها في الاحداث الاخيرة، وسيتم اعادة توزيعها قريبا.

واوضح جريصاتي في ​مؤتمر​ صحفي، ان هذه الحملة تاخذ سنوات عديدة، واشار الى ان الحاويات سيتم نشرها في كل المناطق. ودعا المواطنين الى تقديم شكاوى الى الشركات والبلديات والوزارة بحال تم خلط النفايات.

وذكر انه خارج بيروت وجبل لبنان هناك عدة بلديات تقوم بمبادرات فردية كصيدا وطرابلس في موضوع الفرز، ومعظم البلديات تستطيع، ونحن لا نملك التمويل كي نوزع الحاويات، وبيع النفايات هو مردود مادي اضافي لبلديات.