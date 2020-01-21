اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الى ان التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة ​تأليف الحكومة​ بترتيب عودتي إلى ​رئاسة الحكومة​ مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد. اضاف الحريري في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي وان استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال، أما للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين بان أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة فأقول "سعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده، فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة التأليف بعودتي لرئاسة الحكومة مجرد أوهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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