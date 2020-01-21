أ ف ب: اتفاق بين ماكرون وترامب على تمديد المفاوضات حول رسوم شركات التكنولوجيا

نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده ان "الرئيسين الأميركي والفرنسي ​دونالد ترامب​ و​إيمانويل ماكرون​ اتفقا على تمديد المحادثات حول فرض رسوم على مجموعات الانترنت العملاقة حتى نهاية العام، ما يبعد حاليا تهديد فرض ​عقوبات​ أميركية على منتجات فرنسية".

وأكد المصدر أن "ترامب وماكرون اتفقا على إعطاء فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب حرب تجارية لا تعود ب​الفائدة​ على أحد".