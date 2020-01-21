أ ف ب: اتفاق بين ماكرون وترامب على تمديد المفاوضات حول رسوم شركات التكنولوجيا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده ان "الرئيسين الأميركي والفرنسي دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون اتفقا على تمديد المحادثات حول فرض رسوم على مجموعات الانترنت العملاقة حتى نهاية العام، ما يبعد حاليا تهديد فرض عقوبات أميركية على منتجات فرنسية".
وأكد المصدر أن "ترامب وماكرون اتفقا على إعطاء فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد".
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