مقتل متظاهر في بغداد خلال صدامات مع القوات الأمنية

أفادت "​روسيا اليوم​" نقلاً عن مصادر أمنية عن مقتل متظاهر في العاصمة العراقية ​بغداد​ خلال صدامات مع ​القوات​ الأمنية. تجدر الإشارة إلى أنه قتل أمس أربعة محتجين وشرطيين في استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العراق، في وقت أكدت فيه شرطة بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون".

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