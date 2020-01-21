حكم بالسجن 13 عاما للرئيس السابق للانتربول بتهمة الفساد

أصدرت المحكمة الشعبية الصينية حكماً بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للانتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.
وأشارت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في مدينة تيانجين الصينية، إلى أنه حكم أيضا على مينغ،البالغ 65 عاماً، بدفع غرامة قدرها مليونا يوان أي حوالى 260 ألف يورو.
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