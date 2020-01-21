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حكم بالسجن 13 عاما للرئيس السابق للانتربول بتهمة الفساد

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أصدرت المحكمة الشعبية الصينية حكماً ب​السجن​ 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للانتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة ​الشرطة​ الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته ب​الفساد​.

وأشارت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في مدينة تيانجين الصينية، إلى أنه حكم أيضا على مينغ،البالغ 65 عاماً، بدفع غرامة قدرها مليونا يوان أي حوالى 260 ألف يورو.

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