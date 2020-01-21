بيسكوف: لقاء بوتين وجونسون في برلين كان موجزا وبناء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "لقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مع ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، كان لقاء موجزًا وبناءً، ويحمل عناصر مصالحة. على الأقل يختلف جوهره عما أُعلن في تصريحات داونينغ ستريت حول الحوار الذي حدث".

وكان المتحدث باسم مكتب جونسون قد أشار في اليوم التالي للاجتماع إلى أن موقف ​بريطانيا​ من حادثة سالزبوري لم يتغير وأن العلاقات لن تعود إلى طبيعتها حتى تتوقف ​روسيا​ عن "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".