شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سياسية: مقتل سليمانى نقطة تحول فى مسار استعادة العراق لسيادته الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور مبارك أحمد الخبير السياسى تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، ربما تمثل نقطة في تحول مسار العراق نحو استعادة سيادته كاملة على أرضه.

وأكد فى تحليل سياسى نشره عبر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية أن العراق يمكنه بدء مرحلة جديدة ربما قد تطول لإنهاء نفوذين يتعايشان على أزمات العراق، فى إشارة الى النفوذ الإيرانى والامريكى فى العراق.

وقال مبارك : "سليماني" الذى هندس دور الميليشيات العسكرية كأذرع إيرانية، وعاش على بحور من دماء مواطني الدول العربية في سوريا ولبنان والعراق واليمن، اغتيل بنفس أساليبه التي وظفها لخدمة مشروع "تفتيتي" استهدف بالأساس الدول العربية. وللمفارقة فإن عملية اغتياله والرد عليها ربما كشفت عن زيف الادعاءات والشعارات البراقة لدى نظام الملالي في إيران لمواجهة القوة الأمريكية".

وأكد مبارك أن نجاح العراقيين في الحد من النفوذ الأمريكي والإيراني سيتوقف على مدى قدرتهم على تحقيق اصطفاف وطني داخلي ضد الوجود الأجنبي بكل صوره على أراضي العراق، والجاهزية لملء الفراغ أمنيًّا واقتصاديًّا، وتوظيف كل نفوذ لإنهاء الآخر بشكل مرحلي وتدريجي، لا سيما وأن ارتباطهما جاء متزامنًا، سواء من حيث نقطة البداية التي ارتبطت بالاحتلال الأمريكي للعراق، أو من خلال التوظيف المتعمد لأدواتهما في العراق لخدمة مشاريع الهيمنة الإقليمية والدولية على أراضٍ عربية لا تزال مستباحة حتى إشعار آخر.