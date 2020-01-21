شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بحزب أردوغان يعتدى بالضرب على صحفيين بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن البرلماني حقي كويلو، نائب حزب العدالة والتنمية اعتدى بالضرب على مراسلى صحيفة "يني عقد" بسبب تصويرهما له خلال لعب القمار، في أحد استراحات المعلمين.

ووفقا للصحيفة، قالت عبر موقعها الإلكتروني إن مراسليها تعرضا للضرب أيضا من أمين حزب العدالة والتنمية في مدينة كاستامونو، دوغان أونلو، والحرس الخاص به، ومجموعة أخرى من العاملين في مؤسسات الدولة.

ونشرت الصحيفة الخبر بعنوان: "هجوم قذر من نائب حزب العدالة والتنمية حقي كويلو على مراسلي “yeniakit.com.tr” بعد أن تم تصويره على طاولة القمار”.

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وأوضحت الصحيفة أن فريق عملها تعرض للضرب من قبل 6-7 أشخاص، بعدما تم حبسهم في غرفة، بسبب تصويرهم لنائب حزب العدالة والتنمية في المدينة حقي كويلو ورئيس الحزب بالمدينة دوغان أونلو خلال جلوسهما على طاولة لعب القمار، داخل أحد استراحات المعلمين التابعة للدولة.

وكان تقرير أوروبى سلط لضوء على أن الصحفيين في تركيا يتم اعتقالهم لأشهر وسنوات بشكل عشوائى، قبل أن يتم عرضهم على المحكمة المختصة، وأكد أن هذا الوضع مخالف لحرية التعبير والفكر، كما سلط الضوء على انتقادات هذا الوضع من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وطالب التقرير حكومة حزب العدالة والتنمية إما بإلغاء أو تغيير المادة 299 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة "إهانة رئيس الجمهورية" والمادة 301 من القانون نفسه المتعلقة بالجرائم الخاصة باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.

ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفياً كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين.