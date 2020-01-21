شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طاقة تكرير البترول إلى 41 مليون طن سنوياً بتنفيذ 7 مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، علي سعي قطاع البترول تطوير مصافي القائمة وزيادة قدراتها التكريرية وتعظيم الانتاج من المواد المكررة.

كما يعمل القطاع، وفقا للمذكرة الحكومية علي تعظيم القيمة المضافة من المنتجات من خلال تنفيذ مجموعه من مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالتوازي علي مستوي الجمهورية.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات:

1- تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي استثمارات 4.6 مليار دولار (80 مليار جنية مصري).

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2- جارى تنفيذ 7 مشروعات لتطوير معامل التكرير بإجمالي استثمارات حوالي 8.3 مليار دولار (140 مليار جنية مصري) خلال الاربع سنوات المقبله، ستساهم في زيادة طاقة التكرير إلي 41 مليون طن / سنة.

3- تنفيذ مشروعين بإجمالي استثمارات 4 مليار دولار (70 مليار جنية مصري) لزيادة انتاج البتروكيماويات.

4- جارى تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار (35 ) مليار جنية مصري خلال الاربع سنوات المقبلة.

5- جارى دراسة إنشاء مجتمع للتكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستثمارات حوالي 8.5 مليار دولار (145 مليار جنية مصري).