تباحث المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، عبد الفتاح الوراق، أمس الاثنين، والجنرال هانس ويرنير فييرمان، المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الأطلسي، حول سبل تطوير التعاون العسكري بين الجيش المغربي، والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، إن المسؤولين، عبرا رغبتهما المشتركة على تعزيز العلاقات وتعميقها أكثر، من خلال تقاسم التجارب والخبرات.
واعتبر المصدر، أن “زيارة هانس ويرنير فييرمان، تندرج في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو “ريجيكس 20″ الذي سيقام نونبر المقبل بالمغرب”.
وأضاف البيان، “هذا التدريب يهدف إلى تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات، وسيعرف مشاركة حوالي ثلاثين ممثلا للبلدان الشريكة لحلف شمال الأطلسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين الجيش المغربي وحلف “الناتو” حول تدريبات “ريجيكس 20” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.