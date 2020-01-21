مباحثات بين الجيش المغربي وحلف “الناتو” حول تدريبات “ريجيكس 20”

تباحث المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، عبد الفتاح الوراق، أمس الاثنين، والجنرال هانس ويرنير فييرمان، المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الأطلسي، حول سبل تطوير التعاون العسكري بين الجيش المغربي، والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، إن المسؤولين، عبرا رغبتهما المشتركة على تعزيز العلاقات وتعميقها أكثر، من خلال تقاسم التجارب والخبرات.

واعتبر المصدر، أن “زيارة هانس ويرنير فييرمان، تندرج في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو “ريجيكس 20″ الذي سيقام نونبر المقبل بالمغرب”.

وأضاف البيان، “هذا التدريب يهدف إلى تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات، وسيعرف مشاركة حوالي ثلاثين ممثلا للبلدان الشريكة لحلف شمال الأطلسي”.