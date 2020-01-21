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نقابة تعليمية تحتج على إدانة كاتبها الجهوي بالحبس بسبب نشاطه النقابي- صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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خرجت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، أمس الاثنين، للاحتجاج على متابعة كاتبها الجهوي قضائيا، وذلك أمام باب الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين في بني ملال.

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واهتز باب الأكاديمية على وقع شعارات العشرات من النقابيين، الذين طالبوا بإسقاط المتابعة في حق كاتبهم الجهوي، الذي حوكم بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ، بعد أن تقدم مدير الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ضده.

وقال عبد الرزاق شقراطي لـ”اليوم24″، وهو عضو بالمكتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، إن وقفة، اليوم، جاءت للمطالبة بوقف التضيق على العمل النقابي، والجامعة الوطنية للتعليم وكاتبها الجهوي، خصوصا.

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وطالب المتحدث ذاته بتحقيق في الشكاية، التي تقدمت بها النقابة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، حول الخروقات المالية في الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين في بني ملال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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