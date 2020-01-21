طقس الثلاثاء.. بارد مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

وستبقى الأجواء غائمة في أغلب الأوقات بسحب محملة بأمطار ضعيفة ومتفرقة أحيانا فوق بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلس. كما ستكون السماء غائمة جزئيا حيث ستنزل بعض القطرات المطرية المتفرقة وذلك بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. أما بباقي جهات البلاد، فالسماء ستبقى قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. هذا فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي أو من الغرب أحيانا إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06- و00 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و07 درجات بباقي المناطق الشرقية، والسايس، والمناطق الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 07 و14 درجة بمنطقة سوس، والأقليم الجنوبية، و الواجهة المتوسطية وجوار السواحل.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والساحل المتوسطي، وشمال ووسط البلاد، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 15 و21 درجة بمنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل، وما بين 21 و27 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.