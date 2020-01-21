برشلونة.. عينه على أوباميانغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وسائل إعلام إسبانية تعنى بالرياضة، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة يرغب في تعزيز خط هجومه، بضم بديل للويس سواريز المصاب، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان سواريز قد أجرى عملية جراحية بالركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع البارسا.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاسم المرشح لتعويض سواريز هو مهاجم آرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.
وينتهي عقد أوباميانغ (30 عاما) مع آرسنال بانقضاء الموسم المقبل، بيد أن النقص العددي الذي يعاني منه الغانرز في هذا المركز، وموقف الفريق بالبريميرليغ هذا الموسم قد يصعب إمكانية إتمام الصفقة في الشهر الجاري.
وعليه فإن برشلونة مطالب بتقديم عرض لا يقاوم لآرسنال، من أجل حسم الصفقة في كانون الثاني/ يناير الجاري.
وستكون رغبة اللاعب حاسمة بشكل كبير تجاه العرض الكتالوني، ففي حالة طلبه الرحيل، سيكون آرسنال في موقف حرج للغاية، وربما يضطر النادي اللندني للموافقة.
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