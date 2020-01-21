العراق..  مقتل متظاهر وإصابة 4 برصاص الأمن في كربلاء

الثلاثاء 21 يناير 2020

قتل متظاهر وأصيب 4 آخرون بعد إطلاق القوات العراقية الرصاص الحي على محتجين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء جنوب بغداد.



وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء: إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص على محتجين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، ما تسبب في مقتل متظاهر وإصابة نحو 4 آخرين بجروح.

وبين الشهود أن مناطق متفرقة من المدينة تشهد مظاهرات كبيرة، رغم قطع الطرق والجسور والشوارع الداخلية والخارجية التي تربط كربلاء بعدد من المحافظات المجاورة، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية.

Advertisements

وعلى الصعيد ذاته، أكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، قطع بعض الطرق والجسور وإحراق الإطارات في شوارع عدد من المحافظات.

وتابعت أنه في محافظة النجف الأشرف، جنوب، قطع محتجون طريق الصدر ونفق المختار وشارع المطار بالكامل، لافتة إلى أن "المحتجين أضرموا النيران بالإطارات وسط شارع المطار".

وفي محافظة ذي قار، جنوب شرقي العراق، استمر قطع الطريق الدولي الرابط بين الناصرية وبغداد من قبل المحتجين الذين رفضوا مرور المركبات إلّا للعائلات والعجلات الصغيرة ونقل المواد الغذائية والخضار، فيما منعوا مرور الشاحنات الكبيرة خصوصاً التي تنقل المنتجات النفطية.