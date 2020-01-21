شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يطالب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 دعا وزير الاعلام اليمني معمر الارياني الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي للعمل على تصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية وادراجها في قوائم الإرهاب وتجميد أصولها.

و عد الارياني مليشيا الحوثي أحد أهم اذرع الحرس الثوري الايراني في المنطقة وأدوات نظام طهران لتهديد امن دول الجوار وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. Advertisements ووفق وكالة "سبأ" رحب بإعلان الحكومة البريطانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبنانية بجميع أجنحتها جماعة إرهابية وتجميد أرصدتها بناء على قواعد مكافحة الإرهاب. ولفت الارياني إلى ان الإعلان يأتي في سياق الضغوط الدولية على نظام طهران ومليشياته الطائفية للحد من تدخلاته وسياساته التخريبية في المنطقة وتهديداته للامن الإقليمي والدولي

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