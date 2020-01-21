قائد المقاومة الوطنية يعلق على المعارك الدائرة في جبهة نهم

الثلاثاء 21 يناير 2020

علق العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، على المعارك الدائرة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.



وكتب طارق صالح، عبر حسابه على موقع تويتر: قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم.

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وأضاف: جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك.

وختم تغريدته بالقول: ندعو كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة