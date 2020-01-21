هلال الإمارات يوقع اتفاقية توريد أجهزة ومعدات طبية لمركز بنك الدم بالمكلا

الثلاثاء 21 يناير 2020

وقعت صباح اليوم بمدينة المكلا اتفاقية توريد أجهزة ومعدات طبية لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت , بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي , وذلك ضمن مشاريع الهيئة في دعم القطاع الصحي في المحافظة وللارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في أطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للمشاريع الانسانية والصحية في جميع المحافظات المحررة.



وأكد حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي , عقب التوقيع " أن توقيع اتفاقية توريد أجهزة ومعدات طبية لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت يأتي كمرحلة ثانية لمشروع إعادة تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى أبن سيناء بحضرموت , ضمن مشاريع دعم القطاع الصحي بحضرموت , الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

وقال الشامسي أن الاتفاقية تأتي في أطار الاهتمام الذي تولية القيادة الرشيدة لدولة الأمارات العربية المتحدة للشعب اليمني لتخفيف معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت , ودعم مشاريع البنية التحتية ورفد المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة , لضمان تقديم الخدمات الطبية النوعية للمواطنين .

وثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي دور دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي , لتحسين القطاع الصحي بحضرموت من خلال توقيع عقد توريد أجهزة ومعدات طبية لمركز بنك الدم بمستشفى أبن سيناء , وما سبقه من مشاريع دعم القطاع الصحي عبر توقيع ( 8 ) اتفاقيات لترميم وصيانة مستشفيات حكومية ومراكز صحية بساحل حضرموت بتمويل ودعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

Advertisements

وعبر الوكيل العمودي عن شكره وتقديره باسم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى الدعم والاهتمام الذي تولية قيادة وشعب دولة الإمارات لحضرموت في كافة القطاعات الانسانية والصحية والتعليمية والكهرباء والعديد من الجوانب التي تلامس حياة المواطنين .

من جانبه اشاد نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الاستاذ عوض باحنحن بما تقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي , من دعم لا محدود للقطاع الصحي بحضرموت من خلال مشاريع تأهيل المستشفيات بساحل حضرموت, ورفدها مؤخرًا بالأجهزة والمعدات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية للمواطنين بحضرموت , والقادمين من المحافظات المجاورة .

وأضاف باحنحن أن توقيع عقد توريد الأجهزة والمعدات الطبية لمركز بنك الدم بمستشفى أبن سيناء سيساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين كمركز وحيد بحضرموت متخصص و مجهز بكافة الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم كافة فصائل الدم للمرضى , مشيدًا بالدور الكبير الذي تولية دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي بحضرموت .

هذا وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالشراكة مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت لتطوير وتحسين القطاع الصحي بحضرموت ليقدم أفضل الخدمات الطبية والنوعية للمواطنين بحضرموت والمحافظات المجاورة