مصر.. احباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الممنوعات قادمة من سوريا

الثلاثاء 21 يناير 2020

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة في محاظفة بورسعيد المصرية بالتعاون مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.



وقال مسئول مصلحة الجمارك إنه "بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم AMCU9270519 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد باسم شركة للاستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1128 عبوة "سبت" تفاح منشأ سوري.

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وأضاف: "تم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية، لمعاينة المشمول، فتبين وجود 2700 قطعة "فرش" بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 560 كجم مخبأة داخل أكياس من لدائن يحتوي الكيس على 6 قطع "فرشة" بلاصق وملفوفة بأفرخ كربون أسفل ثمار التفاح".

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

وكانت مباحث ميناء شرق بورسعيد بالتنسيق مع رجال الجمارك، قد ضبطت خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ويناير/ كانون الثاني من العام الجاري، كميات كبيرة من مخدر الحشيش داخل حاويتين مشمولهما تفاح.‎