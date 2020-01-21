شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل قائد «كتيبة الموت» الحوثية وأسْر جميع عناصرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تمكن رجال الجيش الوطني اليمني من قتل قائد كتیبة الموت التابعة لميلیشیا الحوثي الانقلابیة المدعومة من إيران، كما تمَّ أسر جميع عناصرها في جبھة «نھم» شرق العاصمة صنعاء. وبحسب “المشهد اليمني” فإن مصادر عسكرية ذكرت أنَّ ما يعرف بكتیبة الموت الحوثیة أعلنت استسلامها للجیش اليمني بعد حصارھا لمدة 30 ساعة في میمنة جبھة «نھم». وأوضحت المصادر أنَّ الجیش الوطني یقوم حالیًا بتقدیم الطعام والماء لأسرى الحوثیین الذین استسلموا للقوات الحكومیة.

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