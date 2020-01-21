شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، تسعة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينهم أمين سر حركة "فتح" إقليم شمال المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: أمين سر حركة "فتح" إقليم شمال الخليل هاني جعارة، والشابين رامي محمد هديب، وقصي وائل البدوي، بالإضافة إلى ماهر جمال أبو وردة ، وأشرف سمير جوابرة.

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كما اعتقلت تلك القوات من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل داوود عبد الوهاب الحروب، وداهمت منزلي محمد عبد العزيز عبد الكريم الشراونه، وإبراهيم محمد محمود العواودة في قرية الكوم جنوب غرب المحافظة، وفتشتهما.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمالا محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت مناطق "خلة العين" و"عرق اللتون" ووسط البلدة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت ثلاثة من الأسرى المحررين، وهم: راشد بشار عيسى زعاقيق ، ومحسن محمد محسن زعاقيق ، ومالك عايش خليل ابو مارية .

فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت عدد من المنازل ، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول ويطا، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي، ما تسبب في إعاقة مرورهم.