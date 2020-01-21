شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 13 عاما لرئيس الإنتربول السابق والان نبدء بالتفاصيل

قضت محكمة بشرق الصين اليوم الثلاثاء بمعاقبة الرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) مينج هونجوي بالسجن 13 عاما ونصف العام لإدانته بالفساد. كما غرمته المحكمة بمليوني يوان (نحو 290 ألف دولار). وبدأت قضيته في أكتوبر من عام 2018 عندما أعلنت منظمة الإنتربول اختفاءه خلال زيارة للصين، وأعلنت بكين لاحقا أنه تم توقيفه للاشتباه في تقاضيه رشوة.

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