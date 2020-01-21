شكرا لقرائتكم خبر عن «حفتر» للسفير الأمريكي في ليبيا: «قواتنا تحارب الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل
عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر اجتماعًا، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وأوضح مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان له اليوم أنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية خاصة بعد عقد مؤتمر برلين، وتطرق الجانبان إلى حرب القوات المُسلحة على الإرهاب والعصابات المسلحة ، ودورها في تحرير عدد من المدن الليبية من التنظيمات الإرهابية.
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