شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد المهدي» يأمر بالتحقيق في استهداف السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي اليوم بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بالصواريخ الليلة الماضية . وأدان عبد المهدي بأشد العبارات استهداف السفارة الأمريكية بثلاثة صواريخ ليلة أمس عاداً ذلك جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. ووجه عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة إلى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة. وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد ليلة أمس من دون إصابات.

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