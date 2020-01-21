شكرا لقرائتكم خبر عن العام الأسود في المكسيك.. 34 ألف جريمة قتل في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات رسمية أن عام 2019 كان الأسوأ في المكسيك من حيث عدد جرائم القتل حيث سجل عدد ضحايا هذه الجرائم رقما قياسيا بلغ 34582 ضحية، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور‭‭ ‬‬في حربه على عصابات المخدرات.

وتولى لوبيز أوبرادور الرئاسة في ديسمبر من عام 2018 متعهدا بإشاعة السلام في البلاد من خلال نهج أمني أقل تصادمية، غير أن أعمال العنف واصلت الارتفاع حيث زاد عدد ضحايا جرائم القتل 2.5 بالمئة في 2019 مقارنة مع 2018 وذلك وفق بيانات نشرتها وزارة الأمن أمس الاثنين.

وتستعين المكسيك بالجيش في الحرب على عصابات المخدرات منذ عام 2006، لكن وبرغم اعتقال أو قتل مهربين كبار، لم تنجح الحملة في خفض العنف المرتبط بالمخدرات بل وأدت إلى زيادة عدد القتلى مع تصارع العصابات فيما بينها.