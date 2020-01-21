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شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. مقتل متظاهر وإصابة 4 آخرين والان نبدء بالتفاصيل
أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء بمقتل متظاهر وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق القوات العراقية الرصاص الحي على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى حكومي في محافظة كربلاء.
وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى، ما تسبب في مقتل متظاهر وإصابة نحو أربعة أخرين بجروح".
وتشهد مناطق ومحافظات متفرقة ببغداد مظاهرات كبيرة، ووسط انتشار المتظاهرين في الشوارع وإغلاق عدد من الطرق وإحراق الإطارات في الطرق المؤدية إلى مطار النجف وجسر مستشفى الصدر وشارع الكوفة.
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