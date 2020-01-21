وزير الشباب يوجه بإنشاء قاعة مغلقة متعددة الأغراض في الكاظمية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، أجرى زيارةً ميدانية لنادي ومنتدى الكاظمية، للاطلاع على منشاته ومرافقه الحيوية، عقب المناشدات التي قدمها رياضيو وشباب المدينة، فضلاً عن عدد من الشخصيات الرياضية وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الرياضي، سعياً لإلغاء العقد الاستثماري خدمة للحركة الشبابية والرياضية".وأضاف البيان، "عقب الإطلاع والجولة الميدانية للوزير التي رافقه فيها مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان، ومدير عام الدائرة الإدارية والقانونية شاكر محمد عودة، ومدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين، فضلاً عن النجم الدولي السابق عدنان درجال، وجه الوزير بإلغاء عقد الاستثمار المبرم كونه لا يخدم توجهات الوزارة التي تسعى لخدمة شباب المدينة ورياضييها، كما أنه غير ملبٍ لطموح وتطلعات أهالي المدينة المقدسة الزاخرة بالمواهب والأبطال".وتابع البيان، أن رياض أكد على ضرورة "تقييم العقد بما يخدم الشباب والحركة الرياضية، ووجود منشات رياضية متطورة حديثة تسهم في تفعيل الرياضة في هذه المنطقة وتخريجها للابطال بمختلف الألعاب، كما وجه بإنشاء قاعة مغلقة متعددة الاغراض فضلاً عن ٦ قاعات رياضية أخرى لممارسة مختلف النشاطات".

وأوضح البيان، أن "المشروع الاستثماري يتضمن بناء فندق حديث للوفود الرياضية والسياحية أيضاً، مع مسبح أولمبي بجميع المواصفات المعتمدة وقاعات رياضية للألعاب الفردية والجماعية، وتم تحويله من مقاولة معتمدة في زمن الوزير الأسبق جاسم محمد جعفر إلى عقد إستثماري بموجب قرار مجلس الوزراء 347 لسنة 2015 وبالتالي هو قرار ملزم التنفيذ لوزارة الشباب والرياضة".

وأشار إلى أنه "نظراً لما أثير في الآونة الاخيرة بشأن إحالة النادي والملعب إلى الاستثمار، وجه وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة العقد الاستثماري ومراعاة الفائدة منه للحركة الرياضية والشبابية بالدرجة الأساس".