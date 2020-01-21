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باسم قاسم: الزوراء جاء لطشقند من أجل الفوز.. سنفعلها رغم المعوقات

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2020-01-21 | 09:47

باسم قاسم: الزوراء جاء لطشقند من أجل الفوز.. سنفعلها رغم المعوقات

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أكد مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، أن فريقه جاء إلى العاصمة الأوزبكية طشقند من أجل تحقيق الفوز على بونيودكور في الملحق المؤهل لدور المجموعات دبوري أبطال آسيا 2020.
وستقام المباراة على ملعب بونيودكور في تمام الساعة 12 من ظهر يوم غدٍ الأربعاء.

وقال قاسم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "حضرنا إلى طشقند لخطف الفوز والتأهل رغم المعوقات التي عانينا منها وأبرزها عدم لعب مباراة رسمية من ثلاثة أشهر نتيجة توقف الدوري العراقي".


وأضاف، أن "مباراة الغد مهمة جداً لكون الفائز يتأهل من مباراة واحدة وفريق بونيودكور لديه أفضلية الأرض والجمهور".

وتابع قاسم، "لدي معلومات عن الفرق الأوزبكية، في الموسم الماضي كنت مدرباً للجوية ولعبنا أمام باختاكور ومع الزوراء لعبت ايضاً أمام باختاكور في أوزبكستان".

يذكر أن المواجهة تقام من مباراة واحدة وفي حال تعادل الفريقان سيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، ومع استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء.

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