بالفيديو.. مواجهات في شارع السناتر بكربلاء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مواجهات حدثت في شارع السناتر بمحافظة كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مواجهات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في شارع السناتر وسط كربلاء". واضاف ان "ذلك ادى الى وقوع اصابات"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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