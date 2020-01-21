انفجار بالموصل العراقية واشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في البصرة

شهدت محافظة البصرة، جنوبي العراق، الثلاثاء، تراشقا بالحجارة واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب ساحة الاعتصام، بعد إقدام محتجين على قطع الشارع، فيما أصيب شخصان في انفجار عبوة ناسفة بالموصل شمال البلاد.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أن القوات الأمنية في البصرة أرسلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى الطرق والتقاطعات منذ ساعات الصباح الباكر توزعت بصورة كبيرة جدا على جميع الطرق.

وقامت بإزالة خيم المتظاهرين وإعادتهم إلى ساحة البحرية حيث مكان التظاهر المركزي فيما لايزال طلبة جامعة البصرة معتصمين.

وذكر الشهود أنه جرى اليوم إعادة فتح الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية وحقول الإنتاج والمنشآت الصناعية ومينائي الزبير وأم قصر، أمام حركة المواطنين.





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وتأتي هذه التطورات وسط استمرار المتظاهرين في الاحتجاج على مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة.

وأفاد شهود عيان الثلاثاء بأن عدة محافظات عراقية شهدت اضطرابات أمنية وإغلاق طرق وجسور وإضرام نيران في الإطارات وتوقف الدراسة في عدد من المدارس والجامعات وسط انتشار أمني كبير.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الجنوب التي انطلقت منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها قرابة الـ 440 قتيل وإصابة أكثر من 19 ألف آخرين.

ويتظاهر العراقيون ضد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وهيمنة إيران على مراكز صناعة القرار في بغداد.

الاضطرابات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى تتزامن مع حراك سياسي في العراق لحسم تسمية مرشح لتشكيل الحكومة من بين مجموعة من الأسماء يجري تداولها في كواليس المفاوضات.

من ناحية أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إصابة شخصين جراء انفجار عبوة لاصقة بمنطقة الكرامة شرقي الموصل شمال العراق.

وقالت الخلية في بيان لها إن عبوة لاصقة أسفل سيارة انفجرت، في منطقة الكرامة بمحافظة نينوي، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة وشخص آخر"، مشيرة إلى أنه "تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".