اقتتال بين داعش وبوكو حرام في نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

أعلن مصدران متطابقان، الإثنين، مقتل العديد من المتطرفين في مواجهات بين جماعتين متناحرتين في شمال شرق نيجيريا. وقال المصدران المطلعان، إن "مقاتلي جماعة بوكو حرام الموالين لأبو بكر شكوي، وصلوا على متن سيارة بيك آب وهاجموا معسكراً لتنظيم داعش الإرهابي غرب أفريقيا"، الجماعة المنافسة لهم. وهاجم مقاتلو بوكو حرام معسكر قرية سوناوا في منطقة أبادام قرب الحدود مع النيجر، لاستعادة نساء خطفهن مقاتلو داعش، في هجوم في النيجر المجاورة. وتسربت معلومات قليلة عن هذه الاشتباكات التي وقعت الأربعاء، بسبب مشاكل في الاتصالات في هذه المنطقة البعيدة. وقال أحد المصدرين: "كانت معركة قتل فيها العديد، من الجانبين". وأوضح المصدر الآخر أن "المعارك كانت طاحنة والخسائر جسيمة في صفوف الجانبين". وكان مقاتلو فرع إفريقيا لتنظيم داعش الإرهابي هاجموا من قبل معسكراً لجماعة بوكو حرام في قرية تومور في منطقة ديفا في النيجر المجاورة وخطفوا 13 امرأة. واكتشفت جماعة بوكو حرام وجود النساء في سوناوا في منطقة بحيرة تشاد التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وقررت شن الهجوم كما ذكر أحد المصدرين. وقال إن "العملية لم تنجح ولا تزال النساء بين أيدي خاطفيهن". وظهر تنظيم داعش في غرب أفريقيا إثر انشقاق عن بوكو حرام في 2016 بدعم من تنظيم داعش الإرهابي، وقد ركز في هجماته على الجنود والمنشآت العسكرية. لكنه أصبح يستهدف المدنيين أكثر فأكثر منذ سيطرة متطرفين على التنظيم في 2018. ومنذ الانشقاق، تتواجه الجماعتان في معارك باستمرار.

