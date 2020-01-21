محاكمة أب احتجز أبناءه 9 أعوام في مزرعة هولندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

تعرض قضية أسرة كانت محتجبة عن الأنظار في مزرعة في هولندا، أمام قاضٍ اليوم الثلاثاء، بعد نحو ثلاثة أشهر من العثور على الأب وأبنائه الستة. وفي أول جلسة علنية بمدينة أسين في شمال شرقي البلاد، ستطلع المحكمة فقط على التحقيقات، ولم يتضح بعد متى ستبدأ الإجراءات. ويتهم الهولندي، غريت جان فان دي، باحتجاز أبنائه الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. ولم يتضح بعد دافع احتجازهم. واحتجز الأبناء، الذين لم يسجلوا مطلقاً لدى السلطات المحلية، في المزرعة 9 أعوام، حسب مكتب الادعاء. وتردد أن الأب وأربع بنات وابنين عاشوا منذ 2010 في غرفة مغلقة في المزرعة في بلدة روينروولد. وعثر على الأسرة بعد ظهور الابن الأكبر في حانة، وطلب المساعدة.

