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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلامة: بعد برلين... يمكننا محاسبة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين، بوقف إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا. وشدد المبعوث الأممي على أن أردوغان تعهد أيضاً في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي "بوقف التدخل في ليبيا"، مضيفاً، الآن "لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفراً، الآن هناك تعهد منه"، وذلك في تصريح نقلته قناة "ليبيا 218" . وعن إخراج 2000 مقاتل سوري أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا بدعم من أردوغان، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا: "هناك مشروع سنقدمه إلى لجنة 5+5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل، وعن آلاف آخرين" غيرهم.
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