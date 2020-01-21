شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: لا عودة للدولة العثمانية في ظل وجود السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن أردوغان الذي يحلم بعودة العثمانية، لن ينسى أن السعودية وضعت الدولة العثمانية تحت أقدامها وكسرت مخططاتها التوسعية.

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وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ولذلك هو يحاول بحقد أعمى استهداف المملكة لأنه يدرك ان لا عودة للعثمانية في ظل وجود السعودية.

وأضاف متسائلا: هل تعلم لماذا يحاولون استهداف السعودية، لأنها هي حجر عثرة أمام مخططاتهم الفوضوية والتخريبية والتي تستهدف تمزيق الأمة العربية، ولأنهم يدركون تماماً أن المملكة عندما تتعرض دولة عربية لعدوان لايوجد في قاموسها مجال للحياد، ولذلك الطريق نحو تمزيق الوطن العربي يبدأ بإستهداف السعودية