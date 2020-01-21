عزل رجل للتحقق من إصابته بفيروس كورونا في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

قال مسؤولو الخدمات الطبية في أستراليا اليوم الثلاثاء إنه تم عزل رجل داخل منزله بمدينة بريسبن، أين تخضعه السلطات الصحية لفحوص للتحقق من إصابته بسلالة جديدة من فيروس كورونا. وصرحت الدكتورة جانيت يونغ، كبيرة مسؤولي الخدمات الطبية في ولاية كوينزلاند، للصحافيين اليوم بأن الرجل عاد أخيراً من زيارة عائلية في مدينة ووهان الصينية، ظهرت عليه أعراض الإصابة الفيروس. وقالت يونغ، أمام مؤتمر صحافي في بريسبن: "أجرينا له بعض الفحوص، وننتظر النتائج". وقد يستغرق ظهور نتائج الفحوص أياماً، وأوضحت يونغ أنه لا توجد في أستراليا حتى الآن فحوص محددة لكشف السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تطورت في ووهان. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في أستراليا، البدء في إجراء فحوص أمنية بيولوجية للقادمين من ووهان إلى مدينة سيدني للكشف عن أي إصابة بالفيروس. وهناك ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً من ووهان إلى سيدني. وسيفحص ركاب هذه الرحلات. يشار إلى أن الصين، سجلت رابع وفاة بفيروس كورونا الجديد.

