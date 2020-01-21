مقتل متظاهر عراقي برصاص القوات الأمنية في كربلاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بمقتل متظاهر وإصابة 4 آخرين بعد إطلاق القوات العراقية الرصاص الحي على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، جنوب العراق. وقال الشهود، إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص على متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى محافظة كربلاء، ما تسبب في مقتل متظاهر، وإصابة نحو أربعة أخرين بجروح". وأضافوا أن "مناطق متفرقة من المدينة تشهد مظاهرات كبيرة، رغم قطع الطرق، والجسور، والشوارع الداخلية، والخارجية التي تربط كربلاء بعدد من المحافظات المجاورة، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن". وشهدت محافظة النجف 180 كلم جنوب بغداد، إغلاق عدد من الطرق، وإحراق الإطارات في الشوارع المؤدية إلى مطار النجف، وجسر مستشفى الصدر، وشارع الكوفة، وسط انتشار المتظاهرين في الشوارع، وذلك في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الرابع على التوالي.
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