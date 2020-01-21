- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، إن إيران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية ليتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً. وفي ثاني تقرير، منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق في الطائرة المنكوبة، من طراز بوينغ 737. وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بالخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً. وقالت إيران سابقاً إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها بعد إشارات متضاربة عن إرسال الصندوقين الأسودين للخارج بناءً على طلب كندا، وأوكرانيا، ودول أخرى بعد مقتل مواطنيها في تحطم الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.