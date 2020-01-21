إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، إن إيران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية ليتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً. وفي ثاني تقرير، منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق في الطائرة المنكوبة، من طراز بوينغ 737. وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بالخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً. وقالت إيران سابقاً إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها بعد إشارات متضاربة عن إرسال الصندوقين الأسودين للخارج بناءً على طلب كندا، وأوكرانيا، ودول أخرى بعد مقتل مواطنيها في تحطم الطائرة.

