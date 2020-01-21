صاروخان إيرانيان أسقطا الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في وقت سابق هذا الشهر، وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة، في وقت متأخر الاثنين. وأفاد التقرير بأن "المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز تور-إم1، أطلقا على الطائرة"، مضيفاً أن التحقيق لا يزال جارياً لتقييم تأثيرهما. وقالت المنظمة إن طهران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية ليتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لكنها لم تتلق رداً إيجابياً بعد. وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة بالخطأ في 8 يناير (كانون الثاني) في حادث راح ضحيته كل من كان على متن الطائرة، وعددهم 176 شخصاً. وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية الطائرة وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أمريكية رداً على هجوم أمريكي أسفر عن مقتل قائد إيراني كبير.

